Spaccata notturna in centro a Torino, un arresto

Hanno bloccato l'uomo all'interno del locale, dopo avere chiuso tutte le vie di fuga. Gli agenti della Questura di Torino (Squadra volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) hanno arrestato nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile un trentaduenne di cittadinanza marocchina con l'accusa di furto aggravato ai danni di un wine club in via Andrea Doria, nel centro di Torino.

La ricostruzione

Le forze dell'ordine sono state allertate intorno all'una e mezza di notte dalla segnalazione di un residente che, insospettito dal rumore di vetri infranti, si era affacciato al balcone e aveva visto un uomo incappucciato introdursi all'interno del locale, che era chiuso, chiudendo la porta alle spalle. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato i due ingressi del locale, in principale e il retro, seguendo le indicazioni date al telefono dal titolare: sono quindi entrati nell'esercizio e hanno arrestato l'uomo. È stato anche ritrovato un piccone usato per mandare in frantumi la vetrina.