Juve a Lisbona per un posto in semifinale. Allegri: "Non pensiamo all'andata". Probabili formazioni

Non pensare all'andata - finita 1-0 per i bianconeri. Non pensare al campionato, dove la Juve ha perso gli ultimi due match. E non pensare a quel che accade a Roma sul caso plusvalenza. Alle 21 c'è Sporting Lisbona-Juventus, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match:

"E' impensabile giocare per difendere l'1-0, dovremo cercare di fare gol e interpretarla come una gara secca anche se pareggiare non sarebbe così male…". Altro passaggio: "I tifosi spingeranno molto, dovremo avere un grande impatto sulla partita e non c'è nessuna nostalgia della Champions: ci sono rimasti due trofei, l'Europa League e la coppa Italia, e ci proveremo, anche se sarà difficile perché vincere è una cosa straordinaria, non la normalità".

Capitolo formazione, il tecnico non svela tutte le sue carte: "Ho due dubbi, uno è a metà campo e l'altro è Chiesa mentre Szczesny è a posto per giocare e anche Rabiot ha fatto tutto l'allenamento ed è disponibile".

A seconda della decisione sull'ex Fiorentina si capirà se la Juve si schiererà con il tridente oppure con un tandem offensivo, dove Di Maria è il grande favorito per partire

dall'inizio mentre Vlahovic e Milik si giocano l'altra posto dal primo minuto. Il tecnico annuncia la titolarità di Alex Sandro, "In difesa giocherà lui" dice a proposito del brasiliano, recuperato dopo gli acciacchi e tornato a disposizione al pari di De Sciglio, mentre Kean è ancora ai box.