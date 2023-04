Stellantis, a Mirafiori parte l'hub dell'economia circolare: primi 200 occupati

Stellantis ha avviato la selezione di personale interno da impiegare nelle attività del suo primo “Hub di Economia Circolare” a Mirafiori. Nei prossimi mesi saranno anche individuate le prime 200 risorse tra operai e impiegati di Stellantis in Italia che saranno coinvolte sul fronte produttivo e gestionale. L'ulteriore incremento occupazionale sarà correlato alla salita produttiva dell'impianto. Dove necessario, sarà prevista una formazione specifica.



L'annuncio di Tavares

Lo stabilimento di Mangualde di Stellantis diventa il primo impianto in Portogallo a produrre su vasta scala furgoni compatti totalmente elettrici a batteria per Citroën, Fiat, Opel e Peugeot entro il 2025. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato Carlos Tavares, nel corso della visita allo stabilimento delle alte cariche dello Stato, il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, il primo ministro Antonio Costa e il ministro dell'Economia e del Mare, António Costa Silva, nell'ambito dell'iniziativa governativa "Prr (Piano di Ripresa e Resilienza)on the Move". Lo stabilimento Stellantis di Mangualde guida uno dei programmi di promozione dell'innovazione del settore con il progetto GreenAuto, che riunisce 37 partner e rappresenta un investimento congiunto di 119 milioni di euro.

"Siamo orgogliosi di annunciare che Mangualde entrerà in una nuova era con la produzione su vasta scala di furgoni elettrici a batteria in Portogallo per offrire soluzioni indispensabili ai nostri clienti commerciali," ha affermato Tavares. "Valorizzare la competenza e la capacità produttiva di Mangualde per realizzare veicoli elettrici a batteria è essenziale per proseguire sulla strada della decarbonizzazione delle nostre flotte e rappresenta un ulteriore passo in avanti per raggiungere il 40% del mix con veicoli a zero emissioni entro la fine del decennio".

Nel 2022 Stellantis si è affermata come leader nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri elettrici con una quota di circa il 43%. Nello stesso anno, in Portogallo, l'azienda è risultata al vertice delle vendite di veicoli elettrici , con una quota del 22%, e nella vendita di veicoli commerciali elettrici con una quota di mercato del 54%.