Studenti piemontesi al Parlamento Europeo per il clima

Uno dei temi era di strettissima attualità, ovvero il clima, e poneva agli studenti un quesito; “La siccità e l'aumento dei costi energetici mettono in evidenza l'urgenza di rimediare ai guasti arrecati al clima. Quale ruolo può svolgere l'Unione Europea nel suo insieme e quale contributo può dare ogni singolo cittadino?”.

In forma di elaborato, individuale o di gruppo, gli studenti delle scuole superiori del Piemonte hanno partecipato, ancora una volta, al concorso “Diventiamo cittadini europei”. I vincitori, una trentina, andranno dal 26 al 28 aprile in visita al Parlamento Europeo, per scoprire i luoghi della politica comunitaria e la macchina che sforna le legge che poi vengono adottate dagli Stati membri.

Visiteranno il Parlamento Europeo e Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, dove sono ospitati gli uffici di tutti i membri della Commissione e i loro Gabinetti, e l'Ufficio del Presidente

Oltre al tema sul clima c'era un altra traccia più squisitamente legislativa: “La politica Ue di tutela dei consumatori si è arricchita negli anni di un vasto patrimonio di regole protettive. Quali sono, a tuo avviso, gli impatti più significativi che i cittadini europei percepiscono di tale politica?”.

I vincitori, studenti delle superiori di II grado, del Volta di Alessandria, del Leardi e del Balbo di Casale Monferrato, del Majorana di Torino, dell'Einaudi e di L. Da Vinci di Alba, del Borrelli di Cuneo, dell'Alfieri di Asti, del Peano di Tortona, partiranno per Bruxelles, con una delegazione della Consulta Regionale Europa che ha sede nel Consiglio regionale piemontese.

Il concorso esiste dal 1983, promosso dalla Consulta Regionale Europa con l'Istituto Universitario di Studi Europei; quest'anno da tutte le scuole superiori di II grado sono arrivati oltre duecento elaboratori, anche in forma di video.

Alcuni lavori dei vincitori:

video LA SICCITA' E L'EMERGENZA CLIMATICA - IIS Einaudi Alba CN - BONETTO Serena; CAMPESTRI Domenico; PERINETTO Ilaria; RAVERA Raffaele, ROCCA Annalisa

video ORA O MAI PIU' - IIS Majorana di Torino_ video di RENBI Ayman; RUSSO Alessandro; SERRONE Andrea.



video DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI - IIS Balbo Casale Monferrato AL - D'AMATO Giulia, GANORA Caterina, MESADRA Linda, SCORRANO Denise