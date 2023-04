Su Report la guerra tra Margherita Agnelli e i tre figli per l'eredità

Puntata di Report dedicata anche a Torino ieri sera. La trasmissione di Rai3 si è occupata del processo, in corso in città, tra Margherita Agnelli de Pahlen contro i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann per la successione della madre Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli che ha indicato i tre nipoti come suoi unici eredi.

Margherita Agnelli sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto successorio da lei firmato a Ginevra nel 2004, con cui accettava 1,2 miliardi di euro di patrimonio paterno rinunciando all'eredità della madre, sia da invalidare. Il motivo: la residenza in Svizzera della madre era fittizia.

In ballo ci sono anche le quote della Dicembre, la holding della Famiglia Agnelli, che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la Juventus, i quotidiani Repubblica e La Stampa: un patrimonio di 25,5 miliardi di euro e i destini di migliaia di lavoratori.

Ma - rimarca Report - quella davanti ai giudici di Torino non sarebbe solo una vicenda privata: nelle casse dello Stato potrebbero rientrare decine di milioni di euro di imposte non pagate.

La trasmissione, attraverso interviste esclusive e documenti inediti, ha ricostruito la storia del patrimonio, della residenza e del testamento svizzero della principessa Caracciolo. Autori del servizio sono Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi.

La precisazione della holding Dicembre



In una nota, un rappresentante della Dicembre ha precisato: "Ogni volta che i giudici italiani si sono espressi, in ben tre gradi di giudizio, con riguardo alla prima iniziativa di Margherita De Pahlen, essi l'hanno respinta poiché del tutto infondata. Altrettanto infondata è anche la nuova serie di cause, avviate in Svizzera e in Italia, contro i suoi tre figli Elkann, che sono sempre determinati a rispettare le volontà dei nonni e ancora una volta attendono con serenità e fiducia la decisione dei giudici. Decisione che in ogni caso non muterà gli assetti di governance della Dicembre".