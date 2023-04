Sul mercato dell'auto in Italia torna il sereno

Torna la primavera anche per il mercato dell'auto e marzo “parte col botto” per dirla con il presidente del centro studi Promotor Gian Primo Quagliano: + 40,8% rispetto al marzo 2022.

A trainare la crescita è sicuramente la rinnovata capacità di esaudire le richieste da parte delle case automobilistiche grazie alla ripresa delle forniture di componenti elettronici, a partire dai microchip.



“Proiettando il risultato dei tre mesi sull'intero 2023 - spiega Promotor - si ottengono 1.377.481 immatricolazioni. Se il miglioramento continuerà il risultato del 2023 potrà andare decisamente oltre. Si può però già escludere che nell'anno ci sia il ritorno alla normalità, cioè a volumi dell'ordine dei due milioni di unità all'anno.”

Sul mercato dell'auto italiano restano tuttavia grandi problemi da risolvere. In primis quelli legati alla transizione energetica. La quota delle auto elettriche a marzo è stata

modesta, mentre negli altri principali paesi europei è ormai normale una quota a due cifre. E questo nonostante siano disponibili dal 10 gennaio 190 milioni per incentivi

all'acquisto di auto elettriche, che a oggi sono stati utilizzati solo per il 10,3%.

Per quanto riguarda il gruppo Stellantis ha immatricolato a marzo in Italia 58.986 auto, il 35,4% in più rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato scende dal 36,5% al 35,2%. Nei primi tre mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono state 144.017 con una quota del 33,8%.