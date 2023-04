Tassi annui fino al 600%, un arresto per usura a Torino

Un cittadino italiano è stato arrestato dalla Squadra mobile di Torino per usura. Secondo l'accusa, avrebbe prestato soldi a un commerciante pretendendo un interesse del 50% mensile (600% annuo).

Le indagini sono partite da due tentativi di incendio che si sono verificati nello stesso esercizio commerciale. Qualcuno aveva cosparso di liquido infiammabile la saracinesca del negozio: solo per un caso fortuito la combustione non aveva avuto sviluppo. Il titolare, sentito dagli inquirenti, aveva negato di aver mai ricevuto minacce, ma aveva spiegato di trovarsi in difficoltà economiche a causa della pandemia.

L'attività investigativa è proseguita: gli autori degli atti intimidatori restano ignoti, ma è stato identificato un italiano che “risultava prestare denaro contante a persone in difficoltà finanziaria, ottenendo in cambio interessi usurai”, spiega in un comunicato la Questura di Torino. Sono stati individuati altri due esercenti a cui l'uomo avrebbe prestato soldi con tassi usurai.

La Procura competente ha chiesto e ottenuto l'arresto dell'uomo e il sequestro preventivo di beni: una somma di 66 mila euro e due orologi del valore di 150 mila euro.