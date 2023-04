Tavolo aperto per il nuovo ufficio migranti

E' una questione rilevante secondo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, quello del nuovo ufficio migranti, chiesto dalla Prefettura alla città per ovviare ai molti disagi che si sono verificati in passato con code chilometriche e gente esasperata. La sede dovrà avere una sala d'aspetto di almeno 500 persone e oltre 16 sportelli a disposizione degli utenti. Si cercano pertanto delle soluzioni immobiliari che possano avere tale requisiti. “La Prefettura ha formalizzato un tavolo a cui partecipa anche la Città perché queste sono funzioni dello Stato e non comunali. A questo tavolo la Città ha messo a disposizione quanto aveva a disposizione nell'immediatezza, si tratta di immobili non banalissimi da trovare”.

I disagi

Queste le parole del Sindaco che ha aggiunto "Siamo convinti che la questione sia estremamente rilevante. Come Città ci siamo attivati fin da subito per alleviare le difficoltà delle persone che sono in coda all'Ufficio immigrazione. La vice-sindaca è al lavoro per cercare di capire quali possano essere eventuali altre ipotesi da formulare, le due già formulate non sono state accolte. Continueremo a lavorare con la Questura perché è un tema che riguarda anche il Comune. Auspichiamo che le amministrazioni dello Stato a partire dall'Agenzia del Demanio diano una mano e che sia un tavolo partecipato e concertativo".