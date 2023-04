La polizia ha ritrovato il corpo senza vita di un giovane nel fiume. Si tratterebbe del giovane scomparso nelle acque del Po sabato sera. Un migrante, ospite in una comunità, che secondo i testimoni aveva scommesso con alcuni amici che sarebbe riuscito da attraversare il fiume, a piedi, dai Murazzi alla sponda opposta, in corrispondenza di un punto in cui l'acqua appariva bassa. I vigili del fuoco hanno impiegato sommozzatori e nuclei specializzati, mentre un elicottero ha sorvolato la zona.