Terme di Acqui, riapertura il 15 maggio

Non più a settembre ma il prossimo 15 maggio. Colpo di scena alle Terme di Acqui. Gli stabilimenti curativi di via XX Settembre riapriranno e in anticipo dopo un dura braccio di ferro con sindacati, Regione e Comune, che ora è destinato a finire. Lo ha fatto sapere a sorpresa oggi la proprietà.

L'intervento della Regione

La giunta del presidente Alberto Cirio aveva messo sul piatto un milione di euro: 800 mila destinate "a favore delle realtà concessionarie delle fonti termali", ovvero di tutte le 17 concessioni piemontesi, sei delle quali alessandrine (oltre ad Acqui, Voltaggio e Vignale); mentre 150 mila serviranno per finanziare la ricerca di nuove fonti, assecondando la richiesta partita dal territorio acquese.

Le dichiarazioni del gestore

“Apprendiamo con estremo compiacimento delle misure messe in atto dalla Regione per il sostegno del settore termale piemontese, che riveste un ruolo strategico", è stato detto dalle Terme. ”Un grazie anche a Federterme e la nostra riconoscenza al Comune, che ha tenuto aperto il dialogo per arrivare a questo risultato" hanno detto le Terme in una nota, svelando la nuova data di apertura che salverà la stagione turistica cittadina e i posti di lavoro dei dipendenti.