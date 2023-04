Tina è salva ma ci sarà una nuova udienza al Tar

La storia di Tina, incrocio tra un cinghiale e un maiale, sta appassionando il mondo animalista e non soltanto.

Il Tar del Piemonte, come spiegato dal Rifugio Miletta, ha accolto la nostra istanza di rinvio dell’udienza prevista per il 29 marzo, poiché l'Avvocata Angelita Caruocciolo ha ritenuto indispensabile impugnare la relazione che l'ASL ha presentato il 21 marzo in cui spiega le ragioni dell’atto impositivo di abbattimento (motivato dalle misure di contenimento della peste suina).

Per ora Tina è salva ma si avvicina la nuova udienza, fissata per il 19 aprile.

Una petizione per salvare Tina dal un destino crudele ha già portato a 120 mila firme. Si può ancora aderire andando alla pagina social del Rifugio Miletta e firmare on line. Il Rifugio Miletta invita a farsi sentire per aiutare Tina e Gabriele.

La raccolta è indirizzata al Direttore Generale dell'Asl di Novara.

Dal Rifugio Miletta tengono a precisare che Tina è sana, e lo è sempre stata, non abita in zona rossa, Gabriele ha messo in atto tutte le misure di biosicurezza applicabili, la sua uccisione sarebbe un atto di crudeltà gratuita, aggiungono.