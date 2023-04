Topi abbandonati, trovata famiglia adottiva

I topi da compagnia, o ratti domestici, risalgono al XVII secolo, quando i cacciatori li intrappolavano in gabbie per arginare la diffusione della peste in Europa.

Oggi se ne trovano in casa, come piccoli animali da compagnia.

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo ignoti ne hanno abbandonati due davanti al Centro Animali non convenzionali di Grugliasco dove sono stati subito accuditi e curati.

I due topi della specie Black Eyes Siamese sono anche chiamati Fancy Rat, ovvero topi eleganti.

Sono come quelli selvatici ma essendo stati incrociati più e più volte, nel corso dei decenni, in essi sono stati isolati alcuni tratti del topo propriamente selvatico, per cui i Fancy Rat risultano più mansueti, e dunque facilmente adottabili.

I due topi abbandonati a Grugliasco hanno già trovato una famiglia disposta ad adottarli.

In tutto il mondo ci sono organizzazioni no profit che se ne occupano come specie da allevare e tutelare.