Torino Comics, fino domenica c'è il mondo dei fumetti

Fino a domenica Torino diventa capitale dei fumetti. Al Lingotto Fiere, in via Nizza, tre padiglioni ospiteranno Torino Comis, evento giunto alla 27esima edizione. Nel 2022 superati i 60mila visitatori. Gli organizzatori contano di superare questa cifra perché quest'anno i padiglioni del Lingotto saranno tre. Ci sarà spazio per l'intelligenza artificiale applicata ai fumetti e un incontro tra fumetti italiani e stranieri. Ci sarà anche un omaggio a Jacovitti e ai suoi cento anni.

Gem Boy, Cristina D'Avena e…

E poi musica live con i concerti di Giorgio Vanni, Gem Boy con Cristiana d'Avena (domenica), e le esibizioni di 50 allievi delle scuole di musica provenienti da varie regioni del nord Italia. Infine ci sarà uno spazio importante dedicato ai fumetti animati, tv e cinema, con i doppiatori torinesi, Renato Novara, voce del personaggio cartoon Sonic al cinema, e di Tanjro Kamado. Mentre Elisabetta Spinelli è la voce dell'attrice americana Reese Whitherspoon nel film Quando l'amore brucia l'anima, di Alyson Hannigan nel film How I met your mother