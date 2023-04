Torino Jazz Festival, ultima giornata tra street bands e Stefano Bollani

La musica che include che esce dai teatri per incontrare la gente. questo è il jazz e questo vuole essere il Torino Jazz Festival. Ai Bagni di via Agliè in Barriera di Milano è andato in scena il concerto del trio Gallo, Brunod e Barbiero, la loro forza da sempre entrare in connessione con il pubblico.

Musica ma anche mostre come in piazza dei Mestieri. 40 scatti del Collettivo fotografi jazz di Torino che ripercorre 19 anni di storia. Il jazz è ritmo ma anche immagine per la francese Eve Risser che al teatro vittoria ha suonato il suo personalissimo pianoforte che al suo interno ospita chiodi e magneti. Oggi per la chiusura del Torino Jazz Festival tornano le street bands ma stavolta al lingotto e poi l'attesa è tutta per il doppio concerto di Stefano Bollani.

Interviste a

Danilo Gallo - Contrabbasso

Massimo Barbiero - Batteria

Maurizio Brunod - Chitarra