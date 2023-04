Torino-Salernitana 1-1, non basta un grande Radonjic

Torino-Salernitana, il derby granata finisce in parità, non senza rimpianti per gli uomini di Juric. Toro colpito a freddo dal vantaggio della Salernitana: al nono minuto, tacco di Bradaric per Candreva, cross per Piatek, scarico per Vilhena che col mancino la mette sotto l'incrocio: 1 a 0 per la squadra guidata dall'ex juventino Paulo Sousa. Toro rintronato dal colpo, e la Salernitana rischia addirittura di raddoppiare sei minuti dopo: ancora Candreva, col sinistro, la palla si spegne sul palo. Minuto 36, si sveglia il Torino. E si sveglia, soprattutto, un imprendibile Nemanja Radonjic. Se ne va, sulla sinistra, palla in mezzo, Gyomber la stava per buttare nella sua porta: traversa.

Radonjic scatenato

Nel secondo tempo ancora Radonjic, al 50esimo, colpo di testa su cross di Vojvoda, ma Ochoa c'è. Sono le prove generali del gol, perché sette minuti dopo Miranchuk raccoglie un pallone al limite dell'area, l'imbucata per Sanabria che tutto solo la mette dentro: nono gol in campionato per lui e pari del Torino. Al 60esimo, sui piedi di Radonjic l'occasione del sorpasso: in area prova la conclusione, deviata da Gyomber in calcio d'angolo. Al 79esimo, ancora Radonjic, che se ne va sulla sinistra, e ci vuole un grande Ochoa per tenere in piedi la Salernitana. Il forcing finale del Toro non trova sbocchi, e anzi all'84esimo rischia la beffa: cross di Bradaric, Kastanos a colpo sicuro, ma Rodriguez gli toglie la palla all'ultimo momento. Finisce qui. Torino-Salernitana 1 a 1.