Torna nelle Langhe il festival 'Attraverso', a luglio l'ottava edizione intitolata 'Parole nuove'

Arriva l'estate e torna 'Attraverso il Festival' nato sotto le stelle dell'Unesco che riunisce ancora una volta oltre 20 comuni di tre provincie piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e di quattro territori (Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese). L'obiettivo è, come sempre, quello di contribuire ad abbattere le frontiere immaginarie e reali tra province per farle diventare un unico scenario, diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia, nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico.

'Attraverso', giunto alla sua VIII edizione, accompagna l'estate piemontese dal 15 luglio al 9 settembre tra piazze, cortili, Forti possenti, Auditorium, giardini e natura, sempre mantenendo la proposta di appuntamenti di qualità e non usuali, differenti rispetto a quelli normalmente in circuitazione, piccole produzioni in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione.

Quasi 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, 'attraversamenti' di genere, di linguaggi, di artisti che con il loro lavoro ben rappresentano il tema 'Le parole nuove', sottotitolo di questa VIII edizione del Festival che intende approfondire l'esigenza ormai stringente di provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità, una sorta di mappa di istruzioni per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito. L'#parolenuove accompagnerà dunque tutto il Festival. Tra i protagonisti Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Niccolò Gabi, Daniele Silvestri.