Tornano dopo dieci anni I soliti idioti, prima tappa Torino

'I soliti idioti' sono tornati. Dopo dieci anni sono a teatro. È partito il 7 aprile da Torino il tour del celebre duo comico formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli.

Sul palco del teatro Colosseo, sold out, i personaggi tanto cari a chi li ha conosciuti grazie agli sketch comedy su Mtv e ai due film sul grande schermo: Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, i litigiosi, i tamarri Patrick e Alexio, Jackson and Johnson, Niccolò e Gigetto di 'Mamma esco', Totò Gruppusu che tenta di smettere di essere mafioso come se dovesse chiudere con le sigarette, la coppia omosessuale Fabio e Fabio e i due preti Padre Boi e Padre Giorgio.

Maschere di ieri che rappresentano le varie sfaccettature dell'italiano medio, ma che con il tempo hanno assimilato i vizi di oggi, di un'Italia, come canta allo fine dello spettacolo il duo, "che si sveglia al mattino guardando il telefonino". 'I soliti idioti' mancavano, ma a vederli insieme sembra che il tempo non sia mai passato. Lo hanno dimostrano le risate e gli applausi del Colosseo di ieri sera e il pubblico corso sotto al palco a fine spettacolo per salutare e stringere la mano di Biggio e Mandelli. 'I soliti idioti' in due ore di spettacolo riescono a fare ridere su tutto, incuranti del politically correct: dalla pandemia alla guerra, dalle coppie gay alla droga.

Spesso non sono riusciti neanche loro a trattenere le risate. Prossima tappa il 12 aprile al Tuscany Hall di Firenze.