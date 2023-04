Tornano gli intrecci di arte e vita di Flashback Habitat

Arte viva in un'ecosistema dedicato alla cultura. E' questo Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee che riapre in corso Giovanni Lanza 75, in Borgo Crimea a Torino, con il programma per la primavera ed estate 2023. Cuore dell'edizione due mostre: Una vita migliore. Frammenti di storie dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia della provincia di Torino (21 aprile - 23 luglio) e Sironi disegnatore furioso. Opere e cenacoli 1901-1961 (21 aprile - 28 maggio).

La prima, curata dal direttore di Flashback Habitat Alessandro Bulgini, vuole ridare voce a quella moltitudine di mondi che si sono intrecciati nelle sale della struttura, ex brefotrofio di Torino, attraverso scorci di storie e di alcuni dei protagonisti che, in prima persona, hanno vissuto quel luogo come i bambini, ora adulti, le tate, i dipendenti della struttura.

Con la mostra Sironi disegnatore furioso. Opere e cenacoli 1901-1961, Flashback dà il via al progetto SOLOSHOWGALLERY, un nuovo format che vede un coinvolgimento più diretto delle singole gallerie d’arte. Per Torino sarà inoltre la prima mostra antologica dedicata all'artista.

Quest'anno Flashback Habitat propone inoltre un ciclo di incontri dal titolo “I Martedì Critici” che, da maggio vedranno coinvolti alcuni protagonisti della scena piemontese come Luigi Mainolfi, Giulio Paolini, Monica Carocci, Daniele Galliano e Paolo Mussat Sartor. Eventi di scambio e “dialogo quotidiano” su modello di quanto proposto dal 2010 dal critico d’arte Alberto Dambruoso nella sua casa romana.

Dal 21 aprile al 20 maggio il parco è accessibile alla cittadinanza gratuitamente negli orari di apertura di Flashback Habitat. Vi si può ammirare anche la scultura “Serie Zero” (2018) di Paolo Grassino, opera di “Vivarium”, un progetto partecipato dove Flashback adotta le opere che gli artisti danno in affido all’ecosistema di corso Lanza 75, come fatto lo scorso anno per l’opera “Roots pipeline” (2022) di Francesca Casale.

Gli spazi in Borgo Crimea accolgono e ospitano, infine, diverse iniziative come il ciclo di incontri “DONNE 20/80+”, progetto di Senonoraquando? Torino, per dar voce e far incontrare donne dai 20 agli 80 anni e favorire così lo scambio di esperienze tra persone che fuori dalla sfera privata faticano a dialogare e a essere riconosciute.