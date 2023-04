Tornano i Ponente Line, 18 treni in più nel fine settimana tra Piemonte e Liguria

Con la primavera e l’estate torna il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra il Piemonte e la riviera ligura di Ponente. Fino al 10 settembre nei fine settimana e nei giorni festivi saranno attivi 18 treni in più, con oltre 23mila posti aggiuntivi, grazie all’accordo tra il Regionale di Trenitalia, la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, in collaborazione con la Regione Liguria.

I 18 Ponente line si aggiungono attuali 18 collegamenti giornalieri tra Torino e Savona, di cui 6 proseguiranno fino a Ventimiglia.