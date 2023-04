Toro, ultima chiamata per l'Europa. La Juve si prepara alla sfida con il Napoli

La classifica lascia poche speranze: il settimo posto, quello che vale l'ingresso in Conference League, dista ben dieci punti. Nonostante questo Juric prova a tenere i suoi sulla corda in vista della partita di oggi pomeriggio con la Lazio nella quale avrà di fronte una delle squadre più in forma del torneo. Ai biancocelesti mancherà Ciro Immobile reduce dallo spaventi automobilistico della scorsa settimana, ma lo scarto di potenziale tra le due squadre resta comunque grande. Il Toro proverà a colmarlo affidandosi all'estro di Miranchuk e Radonjic nella speranza che Sanabria non perda la via del gol ritrovata con la Salernitana. Il presidente Cairo dice di credere ancora nella qualificazione europea, a partire dalle 18 scopriremo se la squadra la pensa allo stesso modo.

Per la Juve, dopo il giovedì che ha riacceso le speranze in campionato e in coppa, è giornata di vigilia della sfida di domani sera con il Napoli, gara che alla luce della cancellazione della penalizzazione, assume un sapore diverso. In gioco, oltre al desiderio di vendicare la pesante sconfitta dell'andata, ci sono infatti punti importanti per difendere la zona Champions restituita dal verdetto della giustizia sportiva. Allegri proverà a difendere questo traguardo con un occhio la calendario dove è segnato in rosso il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Inter di mercoledì sera. Probabile un po' di turn-over a partire dalla difesa dove Bremer, uscito malconcio a Lisbona, potrebbe essere lasciato a riposo.