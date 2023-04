Tra i banchi del mercato a ritmo di jazz

Ha preso il via il Torino Jazz Festival: 93 appuntamenti sparsi per la città fino al 30 aprile. E quest'anno l'inizio non è stato in un teatro, ma tra i banchi del mercato.

Inizia così questa 11esima edizione del Torino Jazz Festival. 234 artisti, 93 appuntamenti in 62 luoghi della città.

L'apertura ufficiale con 'Natura morta con custodia di sax', produzione originale di Peppe Servillo & TjfAll Stars alle OGR. Un viaggio al cuore del jazz dal libro di Geoff Dyer. Sono già sold-out l'inaugurazione di oggi e l'appuntamento di chiusurafestival con Stefano Bollani il 30 aprile. Inoltre, in seguito all'esaurimento dei biglietti per questa sera e l '80th birthday tour' con Kenny Barron Trio, domani (domenica) sempre alle Ogr, sono stati aggiunti 300 posti laterali a scarsa visibilità (non a fronte palco) in vendita a 8 euro.

Il Jazz festival continuerà fino al 30 aprile

Servizio di Vanni Caratto

Montaggio Andrea Volpe

Intervista a Stefano Zenni, direttore Torino Jazz Festival