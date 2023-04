Traffico di droga, tra gli arrestati c'è anche un trapper

C'è anche un trapper tra i nove arrestati per traffico di droga e possesso di armi illecite: si tratta di El Serchia, al secolo Ali Bouchiba. Nei testi delle sue canzoni inneggiava ai soldi facili, allo spaccio e all'omertà. La polizia li ha colti in flagrante. Durante le indagini sono strati sequestrati oltre 30

chilogrammi di hashish, 250 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, due pistole Beretta calibro 22 ed un fucile Jager dello stesso calibro. Proprio il sequestro delle armi, secondo l'ipotesi dell'accusa, consentirebbe di "affermare il notevole spessore criminale del gruppo che non esitava ad intimidire i clienti che non provvedevano al pagamento delle forniture o gli stessi sodali che non rispettavano le direttive dei vertici dell'organizzazione".

Le indagini sono partite da una precedente inchiesta, condotta dalla polizia ferroviaria, in seguito al suicidio di un diciottenne, Orlando Merenda, avvenuto nel giugno 2021. Il ragazzo si era lanciato dal ponte sulla ferrovia di corso Maroncelli. Prima di morire, l'adolescente aveva confidato ai genitori di avere paura di qualcuno: gli inquirenti sospettano di tratti di un giro di prostituzione minorile e ricatti. Il fascicolo, ancora a carico di ignoti, è per istigazione al suicidio. Le indagini sono ancora in corso e deve ancora essere fatta luce su questa vicenda, ma dagli accertamenti era emerso un traffico di sostanze stupefacenti principalmente nel quartiere San Paolo.

Gli indagati, in base agli elementi raccolti, avrebbero provveduto all'approvvigionamento, allo stoccaggio, allo smistamento ed infine alla vendita al dettaglio della droga, operando all'interno del complesso di case popolari in corso Racconigi 25, del quale avevano acquisito il totale controllo, trasformandolo in una vera e propria piazza di spaccio.