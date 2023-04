Trasportavano immigrati irregolari verso la Francia, tre arrestati

Trasportavano cinque stranieri irregolari nel vano di un furgone tre cittadini pakistani arrestati dalla polizia di Vercelli in un'operazione per il contrasto all'immigrazione clandestina. Le indagini sono partite dalla presenza anomala nel capoluogo di diversi uomini originari del Pakistan, richiedenti protezione internazionale, che per mesi hanno stazionato all'addiaccio in un parco pubblico di Vercelli, a pochi metri dall'Ufficio Immigrazione della questura vercellese.

In un servizio mirato a smantellare la rete che favorisce l'immigrazione, gli agenti hanno fermato il furgone e hanno scoperto che nel retro erano stipate le cinque persone, le quali avrebbero pagato una considerevole somma di denaro in cambio di un passaggio sicuro oltre la frontiera, per entrare illegalmente in Francia. I tre stranieri arrestati sono stati condotti in carcere; sono tutt'ora in corso ulteriori indagini da parte della questura.