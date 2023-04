Trasporto pubblico, pronta la flotta di 52 mezzi a gas naturale

I primi autobus sono entrati in funzione sulle linee Gtt, 61, 27 e 57.

Sono i mezzi a gas naturale acquistati per 12 milioni di euro (il 30 per cento da Gtt e il restante dalla Regione Piemonte) e che saranno a regime, gradualmente, entro l'anno in corso.

L'intera flotta potenzierà il servizio urbano e suburbano e sostituirà i bus a metano del 2006.

Gli autobus sono stati costruiti in Italia nello stabilimento di Flumeri (Avellino) e - fanno sapere da Gtt- coniugano il design italiano con soluzioni tecnologiche innovative.

La tecnologia è di ultima generazione e prevede sistemi di ausilio alla guida per la prevenzione degli incidenti, specchi retrovisori con telecamera, sistema di rilevamento ostacoli, visione periferica.

L'architettura dei veicoli con ampie dimensioni interne assicura un'ottima abitabilità per i passeggeri, compresi chi ha ridotte capacità motorie, il cui accesso è garantito dal pianale totalmente ribassato e della pedana per persone disabili. Anche la collocazione delle carrozzine ora trova una sistemazione migliore.

Gtt fa ancora sapere che assicurano i massimi livelli di sostenibilità ambientale e consentiranno una significativa riduzione delle emissione di Co2.