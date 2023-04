Arbitro aggredito dalla squadra di casa, maxi squalifica per 15 tesserati: da due a quattro anni

“Al 21° minuto del secondo tempo, in seguito ad alcuni provvedimenti arbitrali, si verificava una gravissima aggressione fisica e verbale al direttore di gara, che subiva vari colpi, ad opera di calciatori e dirigenti della società ospitante, Trecate”. Comincia così il testo con cui il giudice sportivo della delegazione Verbano Cusio Ossola della Lega Dilettanti ha squalificato quasi tutta la squadra del Trecate Calcio, che partecipa al campionato provinciale Juniores Under 19: in particolare 15 tesserati, tra calciatori e dirigenti, dovranno stare lontani dai campi da gioco dai due ai quattro anni.

L'episodio

La partita, Trecate-Juve Domo, è stata giocata sabato 22 aprile. La settimana successiva, la decisione del giudice. Gli ospiti erano in vantaggio 3-0. Fino all'aggressione a metà del secondo tempo: l'arbitro subisce diversi colpi, tra cui uno all'avambraccio destro per il quale sarà poi medicato al pronto soccorso. Il direttore di gara sospende la gara e raggiunge a fatica lo spogliatoio, nonostante fosse stato “ostacolato dagli aggressori”. Interviene la polizia locale, ma anche dopo il loro arrivo continuano gli insulti e le minacce. “Successivamente, dopo che la scorta della Polizia locale lo lasciava, l’arbitro veniva raggiunto da un’auto rossa con a bordo soggetti non identificati, ma certamente tifosi della squadra di casa, che lo insultavano, tentavano di tagliargli la strada con una manovra molto pericolosa e successivamente lo bloccavano in una rotatoria, fermando il traffico, senza tuttavia ulteriori conseguenze”, si legge ancora.

Le sanzioni

Da qui, le maxi squalifiche: quattro anni all'allenatore e a un calciatore, tre a un calciatore, due ad altri undici calciatori e un dirigente. La squadra ha perso il match a tavolino, ha subito due punti di penalizzazione e un'ammenda di tremila euro. E la successiva partita di campionato, Omegna-Trecate, è stata annullata.