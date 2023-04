Trovati in carcere 44 metri di corda fabbricata con i laccetti delle mascherine

Era nascosta in un magazzino, realizzata intrecciando i laccetti delle mascherine chirurgiche utilizzate durante la pandemia. Una corda di ben 44 metri è stata trovata durante una perquisizione ordinaria dagli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere Don Soria di Alessandria. La notizia è stata data da Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) preoccupato dell'utilizzo che si sarebbe potuto fare della corda, per una eventuale evasione.

"Ogni giorno la Polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per prevenire e contrastare eventi criminosi e delinquenziali nelle affollate sezioni detentive delle carceri - spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe - Questo fa comprendere come

l'attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della polizia

penitenziaria diviene fondamentale convincendo sempre più sull'importanza da dedicare all'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari."

I precedenti

Solo poche settimane fa sempre ad Alessandria un giovane detenuto di origini marocchine aveva colpito al viso con una caffettiera un agente di polizia penitenziaria nella casa di reclusione San Michele. Al Don Soria, invece, un agente era finito in ospedale con una prognosi di dieci giorni dopo essere stato colpito da una bomboletta di gas lanciata da un detenuto.