Tumore di due centimetri alla trachea, salvo giovane paziente alle Molinette

Un intervento ad alto rischio ma perfettamente riuscito ha salvato la vita a un 18enne di Torino che rischiava di morire per un tumore alla trachea del diametro di due centimentri.

Inizialmente il giovane era stato curato per una importante forma di asma bronchiale che però non rispondeva alle terapie.

Traferito alle Molinette dall'Ospedale San Giovanni Bosco, a fine marzo, il paziente era stato ricoverato per una grave insufficienza respiratoria acuta.

In realtà l'asma nascondeva il tumore, una massa cancerogena che praticamente ostruiva la trachea, impedendo la ventilazione dei due polmoni.

La rimozione del tumore è stata eseguita con un intervento ad altro rischio di sanguinamento e di moralità intraoperatoria; tra l'altro il paziente presentava un serio quadro clinico.

Per il successo dell'intervento è stata necessaria l'adozione dell'ossigenazione extracorporea che alle Molinette è ormai una consuetudine adottata con soddisfazione da parte dell'equipe mediche.

Se non si fosse proceduto con la rimozione del tumore, il giovane non ce l'avrebbe fatta e sarebbe andato incontro a morte certa per asfissia.

Le Molinette vanta un centro esperto in broncoscopia in questa tipologia di assistenza rianimatoria che, con soddisfazione, interviene sui pazienti con equipe mediche di diversi ospedali e di diverse specialità.