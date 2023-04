Passo del Turchino, allarme chiodi all'ingresso in Liguria

E' allerta per automobilisti e motociclisti provenienti dalla provincia di Alessandria e diretti in Liguria lungo la statale del Turchino. Il comune di Rossiglione, nella città metropolitana di Genova e prima località ligure proveniendo dal Piemonte ha seganalato come ignoti ieri abbiano disperso alcuni chiodi a quattro punte, di fabbricazione artigianale, lungo la Ss 456 del Passo del Turchino in territorio ligure, in località Rocchetto, fino al bivio verso Costa d'Ovada, in provincia di Alessandria.

Il comune di Rossiglione, località confinante con numerosi comuni piemontesi come Belforte Monferrato, Bosio, Molare, Ovada, Tagliolo Monferrato, ha denunciato alle forze dell'ordine segnalando poi l'accaduto sui social: “Sono state avvertite le forze dell'ordine (polizia locale e i carabinieri) e il confinante Comune di Ovada per segnalare l'accaduto”.

Secondo fonti liguri l'abbandono dei chiodi sulla strada, fatto comune ad altre località dell'entroterra, è una risposta ai fuoristrada che correrebbero su sentieri e strade sterrate. Dito puntato anche contro i motociclisti, colpevoli secondo qualcuno di trasformare le statali in tratti di pista. Una forma di protesta sicuramente molto pericolosa per l'incolumità di automobilisti e motociclisti.