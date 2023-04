Ultimo lotto Asti-Cuneo, c'è il via libera

Firmato a Roma l'ultimo atto autorizzativo che dà il via libera alla costruzione del lotto conclusivo dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Si tratta del 'Decreto Via' (Valutazione di impatto ambientale), siglato dai ministeri dell'Ambiente e della Cultura. "Con oggi la partita autorizzativa della Asti-Cuneo è davvero chiusa. Un ringraziamento al Governo e in particolare ai Ministri Salvini, Pichetto e Sangiuliano arriva dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. I lavori potranno procedere sul lotto mancante e entro fine 2024 l'Asti Cuneo sarà completata. L'ultimo atto di un'opera attesa da trent'anni.