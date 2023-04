Un giudice chiude il caso Sanremo: "Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez non fu un atto osceno"

E' stata archiviata l'inchiesta che vedeva Fedez e il torinese Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Roncati, accusati di atti osceni in luogo pubblico per l'episodio accaduto al Festival di Sanremo. A essere determinante, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe stata la fascia oraria in cui il gesto ha avuto luogo: le ore 22.50, quando i bambini non dovrebbero più essere davanti alla tv.

Le polemiche erano andate avanti per settimane. E si erano concretizzate in due esposti presentati alla Procura di Imperia che ha aperto così un fascicolo per atti osceni in luogo pubblico. Uno degli esposti era arrivato dall’associazione Pro Vita Famiglia che aveva sùbito parlato di «volgarità» e «repulsione», accusando i due cantanti di aver «tenuto un comportamento di una gravità inaudita».

Anche la Procura di Imperia aveva chiesto l'archiviazione al giudice.