Un portale per monitorare i cantieri in città

Una piattaforma online per raccontare i cambiamenti della città e i cantieri che nei prossimi anni trasformeranno il volto di interi quartieri. E’ il sito www.torinocambia.it, promosso dal Comune per consentire ai cittadini di monitorare lo stato di avanzamento delle opere e ridurre i disagi dovuti ai lavori.

Perché in città sono già attivi 32 cantieri, che arriveranno a oltre 300 nei prossimi anni: il tutto grazie a 636 milioni di investimento in arrivo dal Pnrr, dal Piano nazionale complementare e altre risorse nazionali, oltre ai 147 milioni del Pon Metro Plus 2021-2027.

In questa prima fase, gli interventi si concentrano sulla creazione di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza di quelle esistenti, sul risparmio energetico degli edifici scolastici e sulla riqualificazione di parchi e aree verdi.