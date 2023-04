Una pedalata per ricordare Gabriele Del Carlo e Velio Coviello

Una pedalata aperta a tutti per ricordare Gabriele Del Carlo, 39 anni, e Velio Coviello, 38 anni. I due amici sono stati travolti sabato da una valanga in Valtournenche. Fiab Torino Bike Pride ha deciso di ricordarli così, salendo in sella alla biciclette che Gabriele tanto amava. L'appuntamento è mercoledì 12 aprile, decimo anniversario della fondazione dell'associazione. Si partirà alle 18.30 dal Cecchi Point e poi si passerà per Vanchiglia, il Comune, il Politecnico, il Valentino e San Salvario.

Il ricordo della Sala Rossa

L'iniziativa è stata decisa ieri in piazza Palazzo di Città, nel corso di una riunione cui hanno partecipato una quarantina tra attivisti e amici. Sempre ieri la Sala Rossa ha ricordato i due scialpinisti torinesi con un minuto di silenzio in ricordo del due giovani. "Uniti da una grande passione per la montagna - ha osservato la presidente dell'aula di Palazzo civico, Maria Grazia Grippo-, erano presenze attive nella vita della nostra comunità, impegnati nella politica dal basso. Entrambi attivisti nei movimenti ambientalisti, concentrati in particolare sugli effetti dei cambiamenti climatici - ha aggiunto - si sono sempre spesi in prima persona per una città attenta ai temi della sostenibilità e a misura di bicicletta".