Valanga sul Monviso, tre persone salvate

Una valanga si è staccata sul Monviso, nella zona del bivacco Andreotti, in provincia di Cuneo, travolgendo tre persone di nazionalità francese. Facevano parte di un gruppo di quattro escursionisti partiti dal bivacco Andreotti. Uno è rimasto sepolto dalla neve che ha invaso il canalone Coolidge ed è stato salvato dai compagni: l'hanno individuato attraverso il dispositivo Artva e estratto vivo grazue all'utilizzo di pala e sonda. Gli altri sono stati trascinati a valle per un centinaio di metri.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Piemontese, allertato da uno degli escursionisti: nonostante il forte vento che ha ostacolato le operazioni, l'equipe dell'eliambulanza ha effettuato il recupero dei tre alpinisti travolti, che sono stati ricoverati in ospedale uno in codice giallo e altri due in codice verde. Il quarto non ha avuto necessità di interventi sanitari.