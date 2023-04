Sarebbe finita, dopo sette anni, la fuga di Djiby Ba. L'uomo, oggi 43enne, è stato arrestato a Dakar, in Senegal. E' lui il principale indiziato per l'omicidio di Valentina Tarallo, la dottoranda torinese, originaria di Orta Nova, uccisa a colpi di spranga l'11 aprile 2016, all'età di 28 anni, nel quartiere dell'ospedale universitario a Ginevra, in Svizzera.

L'arresto è stato confermato anche dal sito Tribune de Geneve.