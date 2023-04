Autovelox e una rotonda tra Nizza Monferrato e Castelnuovo

Saranno installati rilevatori di velocità per garantire il rispetto dei limiti lungo la strada tra Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea e San Marzano Oliveto - la provinciale 456 del Turchino - dove la sera di Pasqua, quattro giovani sono morti a seguito dell'ultimo tragico incidente lungo il tratto. Si attende solo l'autorizzazione della Prefettura. In futuro, dovrebbe essere realizzata una rotatoria per rallentare ulteriormente la velocità delle auto lungo il rettilineo, specie di quelle in uscita dalla zona industriale di San Marzano Oliveto. Obiettivo: evitare nuovi scontri all'altezza di una curva stretta poco più avanti. Prima, però, servono il progetto e i finanziamenti.

Da tempo i sindaci chiedevano di intervenire

E' la doppia soluzione, una nell'immediato e l'altra nel tempo, a cui è arrivato il tavolo convocato dall'assessore regionale a Trasporti e infrastrutture, Marco Gabusi, dopo l'ultima tragedia sull'asfalto. Presenti i tre Comuni, la provincia e Anas, che gestisce il tratto. Da tempo, i primi cittadini chiedevano più sicurezza lungo la strada, dove, negli ultimi anni, si contano una decina di vittime di incidenti. Un appello rilanciato nei giorni scorsi. Tutti gli attori coinvolti hanno rimarcato che l'iter per realizzare gli interventi dovrà essere il più breve possibile.