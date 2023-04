Viareggio Cup, il Toro dopo 21 anni riconquista la finale

Una prodezza di Capac. Basta questa rete al Torino per battere 1-0 il Bologna e conquistare un posto nella finalissima di lunedì pomeriggio della 73esima Viareggio Cup. Allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago (Lucca), i giovani granata se la vedranno con il Sassuolo detentore del trofeo.

A Santa Croce sull’Arno (Pisa) il Toro si impone al termine di una partita che l'ha visto sprecare molte occasioni da gol nel primo tempo. Al 41esimo, però, Capac passa in mezzo a due avversari e batte Raffaelli in uscita con un pregevole tocco sotto.

Nella ripresa il Bologna si rende pericoloso in due occasioni ma Brezzo non si fa sorprendere. Il Torino resiste, vince 1-0 e torna in finale dopo 21 anni.

IL TABELLINO

TORINO: Brezzo, Gallea, Della Vecchia (8’ st. Barzago), De Marco (32' st. Azizi), Corona (21’ st. Gabellini), Perciun (21’ st. Ceica), Rettore, Makadji, Roszak, Vaiarelli (32’ st. Ceschin), Capac (32’ st. Iacovoni). A disp.: Hennaux, Marchioro, Maset, Giovannini. All.: Asta.

BOLOGNA: Raffaelli, Laureana (23’ st. Ferrante), Crociati, Paterlini, Corsi (1’ st. Ravaglioli), Maltoni, Hodzic (23’ st. Baroncioni), Mazia, Menegazzo, Busato (40’ st. Bernacci), Ebone. A disp.: Gasperini, Salvi, Goffredi. All.: Magnani.

Arbitro: Noto di Pisa.

Rete: 41’ pt. Capac (T).

Note: ammonito Ebone (B).