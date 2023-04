Vigilante di un supermercato accoltellato durante una rapina

Migliorano le condizioni di un addetto alla sicurezza del supermercato Eurospin di via Forlì, a Torino, ferito durante un tentativo di rapina. I medici dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove è ricoverato, non lo ritengono in pericolo di vita: sarà sottoposto a un intervento di revisione delle ferite che ha subìto.

I fatti, poco prima delle 19. Il rapinatore, mascherato, entra nel supermercato e costringe un cassiere a farsi consegnare 1.500 euro. Il vigilante, 47 anni, di nazionalità nigeriana, interviene per cercare di bloccarlo. Il rapinatore lo colpisce più volte al bacino e alle gambe, per poi scappare a piedi.

L'addetto alla sicurezza è arrivato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.