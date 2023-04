Vigili del fuoco salvano famiglia di anatre rimasta chiusa in ufficio. Il video

Insolito salvataggio a Torino. I vigili del fuoco hanno soccorso una mamma anatra e 12 anatroccoli. Erano rimasti chiusi dentro ad un palazzo sede di uffici al Lingotto e il loro starnazzare aveva richiamato l'attenzione. Così i vigili hanno catturato i piccoli e li hanno trasportati in sicurezza fino alla sponda del Po. La madre li ha scortati a piedi e in volo per tutto il tragitto. La famigliola di germani reali è stata liberata nell'habitat fluviale.