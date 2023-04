Volley, Novara batte Chieri 3-0

Dopo una gara-1 da brividi, l'Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri '76 si ritrovano al Pala Igor per gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto.

Tra le mura amiche, le zanzare chiudono la sfida battendo le piemontesi per 3-0 (parziali 25-20, 25-22, 25-15) e archiviando la serie con

Chieri. Ora, in semifinale ci sono le campionesse in carica della Imoco Conegliano.

Soddisfatto mister Lavarini: “ abbiamo disputato un'ottima serie, dopo due set in cui ci hanno messo in difficoltà, abbiamo giovato di fatto sei parziali di altissimo livello, dando continuità al nostro gioco d'attacco. Ora ci aspetta Conegliano, squadra fortissima che ha dimostrato il proprio valore nel corso della stagione"