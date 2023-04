Zangrillo, fuori dal processo su Zacà

Una vicenda giudiziaria complicata che adesso ha un primo esito. L'attuale Ministro Zangrillo esce dal processo sul caso della lista Zacà, nel 2020; per lui il Gip di Torino Giulio Corato ha chiesto l'archiviazione, affermando che all'epoca Zangrillo, segretario regionale di Forza Italia, aveva chiesto il rispetto di un patto politico.

Inizialmente Zangrillo era stato iscritto nel registro degli indagati per concorso in falso.

Rimangono invece aperte in Procura le posizioni di altri politici, per i quali il Pm di Torino Gianfranco Colace muove l'accusa di falso per avere barrato con una biro nera il nome di Zacà sulla lista della Lega, dopo avere già raccolto le firme e averle depositate in commissione elettorale.

I politici che dovranno rispondere al Magistrato sono Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera; Alessandro Benvenuto, oggi deputato; e Fabrizio Bruno, uomo di fiducia del partito. Tutti e tre sono difesi dall'Avvocato Luca Gastini.

I fatti sono questi. Zacà lascia Forza Italia e gli viene proposto di candidarsi con la Lega. Il suo nome finisce in lista e vengono raccolte le firme.

Ma a questo punto entra in scena il nome di Zangrillo. Perché su Zacà vengono sollevate delle riserve, da parte di Claudia Porchietto, all'epoca deputata di FI.

Zangrillo chiede direttamente a Molinari di “rispettare l'accordo preso circa il patto non scritto di non candidare nelle proprie liste i fuoriusciti dai partiti di coalizione”.

A questo Benvenuto - secondo il PM - e il capogruppo della Lega comunicano a Zacà che non sarà presentato alle amministrative e delegano Bruno a “cancellare materialmente” il suo nome dalla lista “modificando i moduli” da depositare in Commissione elettorale.

L'escluso si rivolge al Tar, vedendosi cancellato, per essere riammesso, mentre i Radicali presentano un esposto in Procura.

Zangrillo ai giudici spiega la sua posizione che viene accolta, anche perché supportata da diversi testimoni.

In pratica c'era un “patto non scritto”. E lui si limitò a chiederne il rispetto. In sostanza il suo intervento in occasione delle amministrative del 2020 a Moncalieri fu meramente “politico”. Ed è ciò che emerge nel decreto di archiviazione che sancisce la completa estranietà del ministrto,