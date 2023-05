Alle nostre Montagne servono più servizi e scuole di formazione

Le nostre montagne soffrono, ma non è solo colpa della neve, per fortuna arrivata in tempo a salvare la stagione appena passata. Quello che manca alle cime piemontesi per continuare ad essere competitive e più attrattive rispetto alle località d'oltralpe è sicuramente una maggiore formazione e più servizi.

Se ne è discusso per una mattinata intera durante l'edizione 2023 del premio Montagnedoc, che ogni anno premia i migliori coach e skimen piemontesi e che quest'anno è andato allo skimen di Setriere Giorgio Maria Gay, impegnato in coppa del mondo e all'ex allenatore di Sofia Goggia e delle azzurre alle olimpiadi di Pyeongchang del 2018 e ora della nazionale femminile francese, il torinese Marco Viale. Viale ha parlato della vicinanza che dà la Francia agli atleti che vogliono continuare a perseguire i loro obiettivi scolastici, molto più avanti rispetto all'Italia.

Una direzione in parte intrapresa già con il liceo sportivo di Limone Piemonte, per garantire una didattica modulata e realizzare il binomio scuola- sport, ma che da solo non basta.

Per Antonella Zanotti, presidente Arpiet e amministratore delegato di Limone Piemonte, infatti, bisogna pensare anche ai comuni più piccoli e non possono mancare due tasselli fondamentali la scuola e la salute, nel senso di un presidio medico funzionante.

L'incontro è stata l'occasione per riflettere su quei tasselli ancora mancanti, come una scuola professionale per formare gli operatori che non si trovano come meccanici, tecnici e manutentori e colmare il gap tra domanda e offerta. Per Luigi Chiabrera, ideatore di Montagnedoc, manca “una scuola come in altri paesi del mondo, per formare, per studiare, per l'artigianato e il lavoro in genere in montagna e per questo si dovrebbero realizzare accanto ai licei che abbiamo un liceo di montagna per la gente che può e vuole lavorare in queste zone”.

Il premio è stato uno spunto per affrontare questi temi con esperti, sindaci, rappresentanti del mondo produttivo e delle associazioni di categoria. Come Giovanni Brasso, presidente Sestriere spa, per il quale dal momento che “vivere in montagna è più difficile, quindi o si portano i servizi all'altezza di quelli cittadini o sarà sempre più difficile trovare famiglie o giovani disposti a traferirsi per iniziare un nuovo percorso lavorativo”.

Da sfondo al dibattito l'acqua e l'emergenza idrica, con particolare attenzione all'innevamento programmato e alla gestione delle risorse.

È invece andato ad Ezio Giaj, promotore e organizzatore di innumerevoli eventi culturali, ricreativi, enogastronomici, tra cui “Gusto in Quota” a Sestriere, il premio al personaggio dell’anno intitolato al maratoneta Valerio Arri, il primo vincitore di una medaglia olimpica per l’Italia alle Olimpiadi di Anversa del 1920.

Il gruppo Montagnedoc ha come obiettivo istituzionale le attività di comunicazione, promozione e sviluppo della montagna in senso ampio e in particolare sui temi dello sport, del turismo e della cultura, istituendo parallelamente il premio al miglior allenatore e al miglior skiman piemontese di Coppa Europa e Coppa del Mondo.

Come sempre è stato lo Sci Club GIS-Giornalisti Italiani Sciatori, ad indicare i nomi dei vincitori del premio.