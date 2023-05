"Ricomincio da Ciriè", le lacrime e la gioia di chi lasciò la Campania per trovare lavoro al Nord

A Ciré è festa Napoli. Per dirla paragonando Troisi, si potrebbe buttarla così in un "ricomincio da Cirié', questa vittoria del Napoli del 2023.

L’emozione e la sofferenza hanno prolungato la festa…. che inizia già prima del goal del pareggio al bar di franco a Ciriè in provincia di Torino.

Qui dove sono arrivati da tutta la provincia per festeggiare il terzo scudetto del Napoli.

Sono centinaia e centinaia i napoletani di questo quartiere scesi in strada a vedere la partita tra quelli arrivati negli anni sessanta a quelli arrivati negli ultimi anni. Ci sono i cori, i fuochi, c’è persino pulcinella, e tante bandiere

Tutti ad aspettare lo scudetto dopo quello dell’89/90. Così l’attesa della vittoria al fischio finale esplode in un’euforia generale contagiosa che si trasforma in una carovana che va in giro per tutto il paese e non risparmia nessuno, persino la sindaco Loredana Devietti Goggia.