Per sempre invincibili, 74 anni fa la tragedia di Superga. Gravina: "Patrimonio comune"

Come ogni anno il popolo granata e tutta la città di Torino si uniscono il 4 maggio per ricordare i campioni del Grande Torino, rimasti vittima del tragico incidente aereo sulla collina di Superga. Erano le 17.03 esatte quando in un solo istante morirono in 31: diciotto calciatori, tre giornalisti, quattro componenti dell'equipaggio e sei tra dirigenti e allenatori.

Gravina: “Patrimonio comune” - "Solo il Grande Torino - il ricordo del presidente della FIGC, Gabriele Gravina - ha superato il confine tra mito e leggenda, diventando patrimonio comune dell'Italia calcistica e della storia civile del nostro Paese. Il messaggio di bellezza e di unione rappresenta l'eredità più bella di una squadra senza tempo".

Cairo: “Buongiorno un ragazzo speciale” - Il Presidente del Torino Urbano Cairo ha voluto dedicare un pensiero al vicecapitano, Alessandro Buongiorno, torinese crescito nelle giovanili granata, incaricato oggi pomeriggio di leggere il nome degli Invincibili, un incarico concesso dal suo capitano, Ricardo Rodriguez: "È un ragazzo straordinario dal punto di vista personale, umano, ha fatto le cose giuste, ha studiato pur giocando a calcio, quindi si impegna anche nella vita. Un ragazzo molto speciale, disponibile, buono, che è cresciuto con noi e oggi avere lui che leggerà i nomi del Grande Torino è una cosa molto bella e sarà emozionante".