A fuoco un alloggio al primo piano di uno stabile in via Cigna

A fuoco un alloggio in Via Cigna a Torino. Otto persone fuori casa. Il comunicato dei vigili del fuoco:

“Intervento in corso a Torino per l'incendio in un appartamento di un edificio in via Cigna zona Aurora: evacuate dai vigili del fuoco 8 persone rimaste bloccate dal fumo ai piani alti della struttura. Fiamme sotto controllo.”

Quattordici abitanti del palazzo hanno subito lievi intossicazioni e sono andati in ospedale. L’alloggio andato a fuoco è completamente devastato e i vigili del fuoco stanno rimuovendo infissi, oggetti vari, vestiti e resti di mobili bruciati dalle fiamme.