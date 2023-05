A Torino torna la Festa dei Vicini

Torna a Torino il 27 e 28 maggio, la Festa dei vicini con oltre 70 gli appuntamenti con cui la Città di Torino e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale aderiscono alla Giornata europea dei vicini, nata a Parigi nel 1999. Un appuntamento giunto alla 12/a edizione, pensato per rafforzare il senso di comunità e di mutuo aiuto, promuovendo le buone relazioni di vicinato e rinforzando i legami di prossimità e di solidarietà sociale. La Festa si tiene nei cortili degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quelli privati, nelle piazze, nei giardini pubblici e, novità di quest'anno, nei cortili delle scuole che hanno aderito, proponendo attività per bambini e famiglie. Per fare qualche esempio, in calendario ci sono musica, ballo e giochi in piazza Arbarello; attività per i più piccoli in piazza Cavour; merenda condivisa nelle case popolari di via Arquata; book crossing, giochi e apericena in via Romolo Gessi, coro gospel con aperitivo in via Castelgomberto; lezioni di pasticceria e aperitivo marocchino in corso Grosseto; apericena, calciobalilla, ping pong e arti marziali in piazza Montale, oltre a pranzi o cene nelle case del quartiere. "La Festa dei Vicini- dice il sindaco Stefano Lo Russo - è un bell'appuntamento per ritrovare il senso di comunità e di vicinanza, dopo l'isolamento legato alla pandemia". "Ringrazio i comitati inquilini, le associazioni e tutti i residenti dei quartieri popolari - dichiara Emilio Bolla, presidente Atc Piemonte Centrale - che anche quest'anno hanno organizzato un momento di festa, occasione per riscoprire i rapporti di buon vicinato e valorizzare le energie positive presenti nei complessi di edilizia sociale".