Addio a Mariella Mengozzi, direttrice del Mauto

È mancata, dopo una lunga malattia, Mariella Mengozzi che dal 2018 ricopriva la carica di direttrice del Museo nazionale dell'Auto di Torino. Appassionata di motori, era nata a Forlì nel 1962, e dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna e un Master in gestione aziendale, aveva lavorato per Walt Disney e poi in Ferrari, dove si è occupata di marketing e pianificazione strategica, compreso il Museo Ferrari di Maranello. Mengozzi aveva anche coordinato l'evento celebrativo per il 50° anniversario di Lamborghini e l'"Ayrton Senna Tribute: 1994-2014". Nei suoi anni al Mauto, ha impresso un'importante accelerazione nello sviluppo della struttura, rinnovando alcuni allestimenti e moltiplicando le mostre temporanee, e estendendo le alleanze con altre istituzioni simili in Europa grazie al suo dinamismo, ottimismo e spirito di proattività.

Il ricordo di Benedetto Camerana

''La scomparsa di Mariella Mengozzi è una grandissima perdita per il Mauto, per Torino e per la cultura italiana dell'automobile''. Così Benedetto Camerana, presidente del

Museo nazionale dell'auto di Torino sulla scomparsa della direttrice del museo, morta oggi dopo una lunga malattia. ''Non di meno - aggiunge - è una grandissima perdita sotto il profilo umano e personale, per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Mariella. E in particolare per me che, insieme ai membri del consiglio di amministrazione, l'avevo scelta nel 2018, prima donna alla guida in un mondo solitamente maschile, ben conoscendone la qualità del suo lavoro in tante aziende, dal GFT a Walt Disney, e soprattutto in Ferrari. Nei suoi cinque anni di direzione Mariella ha impresso nella gestione del museo uno straordinario impulso di valorizzazione e di

crescita internazionale, riconosciuta da premi, presenza nei principali eventi e nelle reti europee e mondiali della cultura dell'automobile, non ultimi, i brillanti risultati economici prosegue Camerana - ancora fino a ieri Mariella ha pensato al museo, come in tutti i mesi dalla comparsa della malattia, nei quali non ha mai smesso di dare il suo contributo di idee, sempre basato su una competenza completa ed un un'azione lucida e costante. Voglio sottolineare il suo eccezionale senso del dovere: una

mentalità sabauda, innestata sulla sua solida base di impegno emiliano-romagnolo. La sua scomparsa ci lascia proprio nel momento in cui stiamo cercando la nuova guida del Museo. La promessa che le rivolgiamo è che ripartiremo dal suo lascito, da dove ci ha lasciati, per continuare la crescita del museo, per onorare al meglio la sua

memoria''.