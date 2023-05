Addio al vecchio serbatoio dell'acqua

Il vecchio serbatoio dell'acqua a Sommariva Perno in Località Trinità è stato abbattuto. In un paesaggio unico come quello delle delle Langhe, del Roero e del Monferrato riconosciuti Patrimonio dell’Umanità rimaneva questa testimonianza di un'epoca ormai non più attuale. Oggi la gestione integrata dell'acqua non ha più bisogno di questi ingombranti manufatti.

L’intervento è stato curato da EGEA Acque, con il supporto tecnico di Tecnoedil Lavori, braccio operativo del Gruppo EGEA che si occupa di costruzione e manutenzione di reti e impianti legati al Ciclo Idrico Integrato, alla Distribuzione del Gas Metano e al Teleriscaldamento.

La costruzione datata fine anni ’60, alta 12 metri e con un raggio di circa 6 metri appariva ormai fatiscente ed era dismessa da qualche tempo. Il serbatoio pensile permetteva la distribuzione dell’acqua ad un centinaio di famiglie nelle frazioni di San Giuseppe, Trinità, Moi e Cunoni nel Territorio di Sommariva Perno.

Per abbattere il serbatoio sono state usate delle cariche esplosive (vedi il video dell'intervento).

Alcune persone hanno assistito di prima mattina all’abbattimento, pur rimanendo fuori dalla “zona rossa” di delimitazione, un raggio di distanza minima presidiata dagli addetti ai lavori. In pochi secondi l’area del vecchio serbatoio è stata avvolta da una nuvola di polvere che, appena svanita, ha regalato un nuovo panorama. Tutto si è svolto nella completa garanzia della sicurezza dei cittadini.

La struttura antiestetica è stata sostituita dall’installazione di nuove valvole di regolazione nel sottosuolo, che controlleranno in maniera del tutto automatica la portata e la pressione dell’acqua. Egea Acque ha già provveduto provvisoriamente all’installazione del nuovo gruppo di riduzione e al bypass del serbatoio, al fine di ridurre l’impatto ambientale sul Territorio, mettendo in campo le proprie competenze tecnologiche e decennali nelle opere di efficientamento delle reti e del Ciclo Idrico Integrato. L’intera operazione ha comportato un investimento di oltre 70mila euro sul territorio. La Società ha contribuito inoltre alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dell’area con la pulizia, lo smantellamento e la dismissione del materiale pericolante, avvalendosi del contributo di numerose aziende.