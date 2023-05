Al tedesco Domik Koepfer il trofeo

E' il tedesco Dominik Koepfer il vincitore della prima edizione del torneo Challenger 175 Piemonte Open Intesa Sanpaolo. L'evento organizzato dalla Federazione italiana Tennis e Padel sui campi del Circolo della stampa Sporting di Torino.

Nell'ultima giornata di gare il tedesco ha vinto semifinale e finale nell’arco di poche ore. La decisione degli organizzatori – obbligata dalle condizioni meteo – di spostare l'ultima giornata del torneo sui campi indoor in cemento del Training Center dello Sporting ha dato una mano al suo tennis mancino, e il 29enne di Furtwangen non si è fatto scappare l'opportunità. Ha risolto in appena 58 minuti (6-4 6-2 il punteggio) la semifinale contro il numero 2 del tabellone Daniel Elahi Galan; successivamente si è imposto per 6-7 6-2 6-0 contro il faentino Federico Gaio, protagonista qualche ora prima dell’eliminazione del grande favorito Sebastian Baez, numero 40 della classifica mondiale.

In finale, Koepfer si è trovato costretto a rincorrere per la prima volta nella sua settimana, ma dopo aver perso il primo set al tie-break, ha alzato i giri del proprio tennis e ha approfittato di un vistoso calo di Gaio, rimasto senza energie. La partita del faentino ha cambiato volto dopo le due palle-break che gli avrebbero dato il 2-0 nel secondo set. Koepfer le ha annullate e da lì in avanti è stato assoluto padrone della contesa, chiusa dopo 1 ora e 49 minuti.