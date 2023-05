Torna il sole, passata la paura. L'alba con l'acqua alta ai Murazzi, foto e video

Mille metri cubi al secondo. Questa la portata della piena del fiume Po che ha attraversato Torino intorno alla mezzanotte. Una piena moderata, come anticipato dall'amministrazione comunale che per tutta la giornata di ieri ha proseguito l'attività di vigilanza e di monitoraggio. Allagati fin dal pomeriggio di domenica i Murazzi dove l'acqua ha invaso tutta la banchina. Una situazione che si ritrova anche all'alba di oggi, lunedì.

Il Cuneese il più colpito

Un Po che ha continuato a crescere per tutta la domenica, toccando i + 4 metri e 70. Due le esondazioni a Villafranca e a Cardè, nel Cuneese. Proprio questo territorio è stato il più colpito: frane, strade chiuse e diversi danni tra Roccavione e Robilante ma nessuna grande complessità, come ha rilevato la ricognizione in elicottero dei Vigili del fuoco. Ed è già iniziata la conta dei danni, ingenti.