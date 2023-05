Chiesti 21 anni di carcere per l'omicida del portiere d'hotel di Alessandria

La Procura di Alessandria ha chiesto 21 anni di carcere per Giuseppe Aiello Proietto, 47 anni, accusato di avere ucciso un anno fa Alberto Faravelli, 69 anni, portiere d'albergo dell'hotel Londra di Alessandria che stava per andare in pensione. Il pm Andrea Trucano ha ritenuto l'imputato socialmente pericoloso e per questo ha chiesto anche 3 anni di casa di cura dopo il periodo di detenzione. Proietto ha ammesso le proprie responsabilità.

I fatti

L'omicidio fu commesso nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2022 nella hall dell'albergo. L'imputato, che aveva preso una camera nell'hotel, usò una statuetta masai e un vaso, trovati nella struttura, per uccidere il portiere. Secondo l'accusa, non agì in preda a un raptus ma con una serie di azioni nel tempo e per futili motivi, colpendo con vari oggetti la vittima anche quando era a terra.

L'ammissione

In spontanee dichiarazioni lette in aula, l'imputato si è detto dispiaciuto per il dolore provocato alla famiglia della vittima e alla propria e ha riconosciuto la propria condotta, sostenendo però di non essere mai stato una persona violenta. Quella sera - ha detto - si sarebbe trovato in stato confusionale. Già nell'interrogatorio dai carabinieri, che lo avevano trovato ancora dentro l'albergo, Aiello Proietto aveva detto di aver sentito “frequentazioni negative che lo avrebbero ispirato”.